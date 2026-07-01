Biométhane : la capacité en hausse de 17% en Europe, l’Italie devant la France

(Crédit : Vanguard Renewables)

La capacité de production de biométhane a augmenté de 17% en un an en Europe, pour atteindre 8,2 milliards de mètres cube à fin juin. D’après les dernières données de l’agence européenne du biogaz, 327 nouvelles unités ont été raccordées, portant le parc du Vieux continent à 1975 installations en service.

Si la taille moyenne des unités est de 472 Nm³/h, la réalité du terrain reste hétérogène. « La France, malgré sa position de leader en nombre d’installations, compte des unités de plus petite taille, avec une moyenne de 212 Nm³/h. À l’inverse, l’Italie (667 Nm³/h) et l’Allemagne (607 Nm³/h) exploitent des installations plus vastes, contribuant davantage à la capacité totale », signale l’agence.

Source : EBA

La France, qui accueille 829 unités contre 282 pour l’Allemagne et 272 pour l’Italie, était passée l’an dernier en tête en capacité de production. Mais depuis, l’Italie a largement accéléré le tempo : au premier trimestre, elle était passée en tête avec 16,8 TWh de capacité annuelle, devant la France (16,3 TWh) et l’Allemagne (15,9 TWh).