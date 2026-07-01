Biométhane : la capacité en hausse de 17% en Europe, l’Italie devant la France

La capacité de production de biométhane a augmenté de 17% en un an en Europe, pour atteindre 8,2 milliards de mètres cube à fin juin. D’après les dernières données de l’agence européenne du biogaz, 327 nouvelles unités ont été raccordées, portant le parc du Vieux continent à 1975 installations en service.
Si la taille moyenne des unités est de 472 Nm³/h, la réalité du terrain reste hétérogène. « La France, malgré sa position de leader en nombre d’installations, compte des unités de plus petite taille, avec une moyenne de 212 Nm³/h. À l’inverse, l’Italie (667 Nm³/h) et l’Allemagne (607 Nm³/h) exploitent des installations plus vastes, contribuant davantage à la capacité totale », signale l’agence.
La France, qui accueille 829 unités contre 282 pour l’Allemagne et 272 pour l’Italie, était passée l’an dernier en tête en capacité de production. Mais depuis, l’Italie a largement accéléré le tempo : au premier trimestre, elle était passée en tête avec 16,8 TWh de capacité annuelle, devant la France (16,3 TWh) et l’Allemagne (15,9 TWh).