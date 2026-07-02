EnR : les financeurs sont plus attentifs à la solidité des sociétés

[Compte-rendu] – Entre les incertitudes économiques et la récente crise géopolitique, le contexte n’est pas de tout repos. Mais les acteurs des énergies renouvelables (EnR), réunis le 1er juillet lors de la 12èmeconférence GreenUnivers sur le Financement des infrastructures, affichent leur optimisme quant aux conditions de financement. La hausse en juin des taux directeurs (+ 0,25%), pour la première fois depuis trois ans, « n’a pas vraiment eu d’impact sur les financements de projets à long terme. Les marchés l’ont déjà anticipée », rappelle ...

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