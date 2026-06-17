La gronde monte contre le « tout électrification »

« On parle souvent d’électricité, mais le gaz est encore indispensable. » Ce propos n’émane pas d’un acteur de la filière gazière, mais d’un élu local, Guillaume Riou, vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de la transition écologique et énergétique. A son image, les contestations se multiplient à bas bruit contre ...

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