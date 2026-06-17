Décidément, les data centers ont la cote. En début de semaine, Laurent Pillot et Yoni Ammar, deux anciens cadres dirigeants du développeur-producteur EnR Voltalia, ont lancé BlueKobalt Infrastructure, un développeur et opérateur de centres de données. « Nous nous occupons de ...
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Deux anciens de Voltalia lancent BlueKobalt, à la conquête des data centers
Décidément, les data centers ont la cote. En début de semaine, Laurent Pillot et Yoni Ammar, deux anciens cadres dirigeants du développeur-producteur EnR Voltalia, ont lancé BlueKobalt Infrastructure, un développeur et opérateur de centres de données. « Nous nous occupons de ...