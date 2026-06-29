Des coupes franches dans les aides aux rénovations « monogestes »

Par
Thomas Blosseville
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(Crédit : Pexels – Ksenia Chernaya)

Le gouvernement transforme l’essai. Après avoir déjà restreint le périmètre des aides MaPrimeRénov en début d’année, il veut en finir avec le soutien à de nombreux travaux dits « monogestes » comme l’isolation et le chauffage à partir de biomasse. « Un virage qui ...

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