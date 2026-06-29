« Les difficultés de MaPrimeRénov offrent une opportunité aux CEE » [Frédéric Utzmann, Effy]

Par
Thomas Blosseville
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Frédéric Utzmann (Crédit : Effy)

Entretien – « Une décision qui arrive au pire moment. » C’est en ces termes qu’Effy, spécialiste de l’efficacité énergétique des logements et désormais aussi dans le BtoB a d’abord réagi à la nouvelle coupe dans les aides publiques aux chantiers de rénovation monogestes. Frédéric Utzmann, son président cofondateur, commente auprès de GreenUnivers la portée de cette annonce.

GreenUnivers : la filière s’attendait-elle à un nouveau coup de rabot des aides publiques à la rénovation par gestes ?

Frédéric Utzmann : chez Effy, nous avons ...

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