« Certains réfrigérateurs dans les criées sont encore au fioul… » [Loïg Chesnais-Girard]

Grand entretien – Loïg Chesnais-Girard est en plein milieu de son second mandat à la tête de la région Bretagne. Neuf ans après son accession à la présidence en 2017, la sécurité énergétique de la région s’est améliorée, mais les objectifs de décarbonation et d’autonomie sont loin d’être atteints. En cause notamment, le retard sur le développement de l’éolien en mer. Celui qui occupe un siège au Conseil régional depuis 2010 identifie d’autres relais, comme la méthanisation, mais souhaite que la Bretagne reste avant tout un territoire agricole, tout en étant à la pointe de l’industrie de l’offshore.

GreenUnivers : la Cour des comptes vient d’épingler la région pour son retard dans le développement des énergies renouvelables. Pour rappel, le Sraddet* de Bretagne récemment mis à jour reprend les objectifs énergétiques que vous vous étiez fixés en 2018, comme multiplier par cinq la production d’énergie renouvelable et diminuer de 35% les consommations d’énergie d’ici 2040. Êtes-vous sur la bonne trajectoire ?

Loïg Chesnais-Girard : non, mais nous avons fait des efforts importants. Les énergies renouvelables couvrent ...