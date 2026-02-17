La Chambre régionale des comptes épingle le retard des EnR en Bretagne

Des « résultats en-deçà des objectifs ». C’est ainsi que la Chambre régionale des comptes Bretagne qualifie, dans un rapport dévoilé ce jour, le développement d’énergies renouvelables (EnR) sur le territoire breton, s’inquiétant notamment des faibles performances de BreizhÉnergie, l’investisseur contrôlé par le Conseil régional. Cette région, péninsule électrique ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte