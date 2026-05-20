Autoconsommation : les écologistes déposent une loi contre les positions de l’exécutif

Document – La députée écologiste Julie Laernoes vient de déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale une proposition de loi sur l’autoconsommation co-signée par quelques collègues de son groupe. L’objectif de ce texte, que GreenUnivers dévoile et rend disponible en fin d’article, est de faciliter le recours à l’autoconsommation, mais surtout, riposter aux dernières réformes des pouvoirs publics. Ces derniers s’apprêtent à publier au Journal officiel deux décrets. Le premier réduit presque à néant les tarifs garantis de revente de surplus des opérations d’autoconsommation. Le second fige la répartition des électrons produits par les opérations d’autoconsommation collective (ACC).

Une partie des représentants de la filière jugent ces changements de modèle économique mortifères, à l’instar d’Enerplan, le syndicat professionnel du solaire, et la Fédération nationale de l’énergie solaire (Fnes), jeune association de défense des acteurs du solaire de petite taille. Selon nos informations, les deux entités ont travaillé sur la proposition de loi qui, par ailleurs, reprend notamment des propositions « clé en main » publiées fin avril par la Fnes. Ainsi, tant le document de la Fnes que la proposition de Julie Laernoes consacrent un « droit à l’autoconsommation », c’est-à-dire l’impossibilité d’interdire le recours à l’autoconsommation, le raccordement des installations exclusivement dédiées à l’autoconsommation, le raccordement et l’injection sur le réseau de l’électricité des installations d’autoconsommation de moins de 36 k. L’injection peut être limitée, sous condition, pour les installations jusqu’à 500 kV.

Réduire le turpe et faciliter l’ACC

Le texte propose également de réduire le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) pour les autoconsommateurs qui, par essence, usent moins du réseau, sauf pour les opérations collectives. La proposition insiste aussi sur l’ACC pour :

laisser les participants libres de déterminer la répartition des électrons produits par l’opération, en confrontation directe avec le décret en passe d’être publié ;

supprimer le recours obligatoire à un fournisseur d’électricité tiers pour déployer une opération ;

étendre la limite géographique des opérations à 20 kilomètres ;

ouvrir les opérations réalisées par un établissement public aux acteurs privés qui n’exercent pas forcément une activité de service public ;

dans le tertiaire, déduire l’autoconsommation d’une opération de l’assiette de calcul des réductions de consommation énergétique imposées par le « décret tertiaire ».

Consensus sur le tiers fournisseur ?

Après sa publication au Journal officiel, le texte continuera sa route vers la commission des Affaires économiques. Il a cependant peu de chance d’arriver jusque-là. Entre-temps, une phase de négociation officieuse devrait s’ouvrir entre son dépositaire et les pouvoirs publics concernés, en premier lieu les équipes de Maud Bregeon, ministre déléguée à l’Energie. La partie s’annonce rude notamment sur la proposition de détricoter le décret à venir sur la répartition des électrons. Selon nos informations, les pouvoirs publics seraient en revanche plus en phase avec l’idée de supprimer le recours obligatoire à un tiers fournisseur d’électricité pour les opérations d’ACC.

Comme le calendrier parlementaire sera très serré entre les vacances du Parlement et la période de l’élection présidentielle, les quelques objets finalement négociés entre l’exécutif et les parlementaires auront plus de chance d’aboutir en étant introduits par amendement dans des textes déjà en examen, comme par exemple le projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne (Dadue).

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