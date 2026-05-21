Bertrand Cousin remplace Laurence Mulliez à la présidence de Voltalia

Laurence Mulliez quitte la présidence du conseil d’administration de Voltalia qu’elle occupait depuis douze ans. Elle quitte aussi cette instance de direction du développeur-producteur d’électricité renouvelable créé dans les années 2000, détenu par la famille Mulliez mais aussi coté en Bourse. La décision a été rendue publique hier, à la veille d’une assemblée générale (AG). Voltalia est en pleine restructuration en ce moment.

Laurence Mulliez est remplacée par Bertrand Cousin, arrivé au conseil d’administration depuis ...