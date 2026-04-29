Octopus propose cinq ans sans facture d’électricité

Par
Paul-Henri Giroudet
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(c) – Vattenfall

Le fournisseur d’électricité Octopus Energy France et le promoteur immobilier LMO.Immo vont construire un éco-quartier à Bletterans, dans le Jura. Il sera constitué de 83 logements, dont 51 maisons individuelles. Les acheteurs n’auront pas à débourser un seul euro en facture d’énergie sur la consommation du foyer pendant au moins cinq ans, avec une possibilité ...

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