France Renouvelables : ce qui va se jouer lors de l’élection à la présidence

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GreenUnivers
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La présidente de France Renouvelables, Anne-Catherine de Tourtier, ouvre le 13ème colloque national éolien – (c) Jacopo Landi

L’élection approche. Le syndicat professionnel France Renouvelables doit élire son ou sa présidente le 11 juin prochain. Le poste est occupé depuis cinq ans par Anne-Catherine de Tourtier, vice-présidente « Méditerranée » du turbinier allemand Nordex. Les candidats devront ...

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