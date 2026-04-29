France Renouvelables : ce qui va se jouer lors de l’élection à la présidence

L’élection approche. Le syndicat professionnel France Renouvelables doit élire son ou sa présidente le 11 juin prochain. Le poste est occupé depuis cinq ans par Anne-Catherine de Tourtier, vice-présidente « Méditerranée » du turbinier allemand Nordex. Les candidats devront ...
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