Comment HelioNeo prépare l’avenir de Silversun

Silversun prépare sa transition. Lancée depuis 2019 dans la construction de toitures solaires complétée depuis par la production d’électricité, l’entreprise a créé l’année dernière HelioNeo et orienté vers cette filiale une dizaine de collaborateurs sur les 90 qu’elle emploie. La vocation de HelioNeo est de commercialiser l’électricité solaire pour anticiper sur la disparition des aides publiques, en commençant par monter des circuits d’autoconsommation collective.
Jusqu’ici tout va bien, Silversun dispose de deux ans de visibilité dans la construction et maintenance de centrales, prévoit son co-fondateur et président, Frédéric Blanc. Le chiffre d’affaires est ...
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