Sur le marché spot, l’électricité descend dans les abysses [Marchés]

Par
Jacopo Landi
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(Crédit : Pexels energepic.com)

Les prix spot de l’électricité captent l’attention cette semaine. La France et plusieurs de ses voisins européens ont connu un point bas avoisinant les -480 €/MWh en milieu de journée dimanche, après les -200 €/MWh enregistrés samedi, sur le marché day-ahead de l’électricité. Des extrêmes même dépassés sur ...

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