Appel d’offres solaire : les « petits » projets sur bâtiment profitent d’un sursis

Par
Paul Messad
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Toitures PV (Crédit : Langa)

Le rapprochement annoncé des projets photovoltaïques sur bâtiment et au sol au sein d’un  appel d’offres simplifié (AOS) commun a suscité un tollé dans l’industrie solaire. Pour beaucoup, il signe la mort des petits projets sur bâtiment en raison de la compétitivité réputée meilleure des projets au sol. Sur le long terme, ...

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