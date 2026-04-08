Appel d’offres solaire : les « petits » projets sur bâtiment profitent d’un sursis

Le rapprochement annoncé des projets photovoltaïques sur bâtiment et au sol au sein d’un appel d’offres simplifié (AOS) commun a suscité un tollé dans l’industrie solaire. Pour beaucoup, il signe la mort des petits projets sur bâtiment en raison de la compétitivité réputée meilleure des projets au sol. Sur le long terme, ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

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