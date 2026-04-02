Vers des appels d’offres solaires communs au sol et sur bâtiments

« La PPE 3 acte la fin du solaire sur les bâtiments pour mettre en avant les grands projets de solaire au sol », grince Hadrien Clément, président de Le Solaire territorial, auprès de GreenUnivers. Le gouvernement a dévoilé le calendrier et le volume des prochaines périodes d’appel d’offres pour le solaire et l’éolien. Dans le photovoltaïque, le rapprochement des projets de centrales au sol et de projets sur bâtiments saute aux yeux.

La fusion en cours des « petits » projets photovoltaïques

Comme GreenUnivers l’a révélé, le gouvernement a l’intention d’intégrer les projets solaires sur bâtiment et au sol compris entre 100 et 500 kW au sein d’un même appel d’offres simplifié (AOS). Quelque 288 MWc seraient appelés en ...