La grogne monte dans les gaz verts

Par
Thomas Blosseville
-
Print Friendly, PDF & Email
(Crédit : Fertigaz)

« Un milliard d’euros d’investissements en souffrance. » Avec ce montant clamé dans un communiqué commun, quatre organisations cherchent à frapper les esprits : le Syndicat des énergies renouvelables, France Gaz, les agriculteurs méthaniseurs de France et France Gaz Renouvelables réclament le ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentAppel d’offres solaire : les « petits » projets sur bâtiment profitent d’un sursis
Article suivantHyreveal cherche des fonds pour percer dans l’hydrogène naturel