La grogne monte dans les gaz verts

« Un milliard d’euros d’investissements en souffrance. » Avec ce montant clamé dans un communiqué commun, quatre organisations cherchent à frapper les esprits : le Syndicat des énergies renouvelables, France Gaz, les agriculteurs méthaniseurs de France et France Gaz Renouvelables réclament le ...

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