Rgreen investit dans l’électrification de l’industrie en Europe de l’Est

RGreen Invest crée une nouvelle co-entreprise avec le groupe Renalfa Solarpro. Baptisée Renalfa Power Clusters (RPC), cette entité mise sur l’électrification des usages et la transition énergétique en Roumanie et en Pologne. Notamment le besoin en « solutions d’optimisation de la ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences