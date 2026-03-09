Rgreen investit dans l’électrification de l’industrie en Europe de l’Est

RGreen Invest crée une nouvelle co-entreprise avec le groupe Renalfa Solarpro. Baptisée Renalfa Power Clusters (RPC), cette entité mise sur l’électrification des usages et la transition énergétique en Roumanie et en Pologne. Notamment le besoin en « solutions d’optimisation de la ...

