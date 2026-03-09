La CRE valide l’explosion des investissements de RTE

Les chiffres ne sont pas nouveaux, mais ils restent spectaculaires et viennent d’être approuvés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans une délibération consultable ci-dessous. Les investissements de RTE pour 2026 vont bondir de 27% par rapport à l’année dernière, ce qui correspond à 893 M€ supplémentaires pour un montant global de 4,2 Mds€. ...

