Octopus et Powerdot lancent les « happy hours » de la recharge électrique

Par
Jean-Philippe Pié
-
Print Friendly, PDF & Email
@Octopus Electroverse

Octopus Energy importe en France sa tarification variable de la recharge de véhicules électriques. Il la pratique depuis 2024 outre Manche, où il est aussi l’un des principaux fournisseur d’électricité. Cette offre présentée comme inédite va être proposée pour le moment et pendant deux ans par le réseau Powerdot, dont Octopus devient par ailleurs le fournisseur pour la même période.

Les automobilistes seront prévenus avec ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

 

 

Article précédentLes fournisseurs de gaz se préparent à une nouvelle crise
Article suivantProtectionnisme européen : l’industrie solaire reste sur sa faim