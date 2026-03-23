Le nouvel état-major d’Engie Green – Shem

Samuel Renard, nouveau directeur général d’Engie Green-Shem

Un directeur général unique, une seule équipe de direction mais pas de fusion des sociétés Engie Green et Shem. Le rapprochement décidé par le groupe Engie pour ses deux filiales dans les renouvelables tricolores tient compte des statuts spécifiques des salariés : Engie Green et ses 650 personnes au statut Syntec* est issu des acquisitions dans le solaire et l’éolien en une vingtaine d’années, par exemple celle mouvementée de la Compagnie du vent. La Shem** est animée par 350 salariés au statut IEG*** qui ...