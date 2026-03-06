L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.

Mars

9 12th International LNG Congress, Barcelone (Espagne)  
10

Expobiogaz, Lyon

1res rencontres Flexinergies, Ser, Lyon

Open Energies, Lyon

Sommet mondial sur l’énergie nucléaire, Aiea, Paris

  
16 Journées Recherche-innovation Biogaz méthanisation, ATEE, Nancy   
18 Recycling Technik, Dortmund (Allemagne)  
20 Salon, Energie Habitat, Colmar

Colloque, « Nucléaire et transition énergétique en France et en Europe : les défis », Sfen, Aix-en-Provence		  
24 FOWT, Montpellier

Infrastructure Investor Global Summit, Berlin		  
26 Time To Change, Deauville

Petit-déjeuner-conférence droit des EnR : flexibilité, actualités du droit public, Paris		  
30 Global Industrie, Paris

ChangeNow, Paris		  
31 Journée de la Chaleur et du Froid renouvelables, Paris  

Avril

2Forum national des éco-entreprises, Pexe et Ademe, Paris

Formation, Mécanisme de rémunération de la production EnR électrique, Ser, Paris

Enviro-pro, Le Salon des solutions environnementales & énergétiques du Sud-Est, Martigues
15Vehicule2grid, Münster (Allemagne)

Energy Tech Summit, Bilbao (Espagne)
21Wind Europe, Madrid (Espagne)
22Mix.E, Lyon

Mai

4Ifat, Munich (Allemagne)
6Nordic EV Summit, Oslo (Norvège)
19Forum Seanergy, Nantes

Transition énergétique : repenser les priorités pour protéger les territoires, Amorce, Paris 

Salon Eau énergies et déchets, Les Sables d’Olonne

34th European Biomass Conference & Exhibition, La Haye (Pays-bas)

Juin

2Drive to zero, Paris
3Solar Plaza Summit PV et Storage, Paris
911e édition du Colloque national photovoltaïque, Ser, Strasbourg

The battery show Europe, Stuttgart (Allemagne)

European Mobility Expo, Paris
17VivaTech, Paris

Le salon des transitions environnementales et énergétiques du Grand Ouest, Rennes
23Les assises européennes de la transition énergétique, Dijon

Meet4Hydrogen, Bordeaux

Intersolar Europe, Munich (Allemagne)

The smarter Europe, Munich (Allemagne)

Septembre

1443rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)
16Stolar & storage Live, Zurich (Suisse)
28Interclima, Paris

Batimat’ 2026, Paris

Octobre

7Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg
