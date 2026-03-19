CapMan et Caerus se lancent dans la dette infra depuis la France

C’est via un bureau à Paris que les sociétés de gestion CapMan et Caerus, prépareront, à partir d’avril, une stratégie de dette dédiée aux infrastructures décarbonées et numériques ainsi qu’aux infrastructures ‘critiques’, liées aux enjeux de souveraineté. Elle sera pilotée par ...

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