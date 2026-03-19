CapMan et Caerus se lancent dans la dette infra depuis la France

C’est via un bureau à Paris que les sociétés de gestion CapMan et Caerus, prépareront, à partir d’avril, une stratégie de dette dédiée aux infrastructures décarbonées et numériques ainsi qu’aux infrastructures ‘critiques’, liées aux enjeux de souveraineté. Elle sera pilotée par ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?Je me connecte