CapMan et Caerus se lancent dans la dette infra depuis la France

Par
Natasha Laporte
-
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C’est via un bureau à Paris que les sociétés de gestion CapMan et Caerus, prépareront, à partir d’avril, une stratégie de dette dédiée aux infrastructures décarbonées et numériques ainsi qu’aux infrastructures ‘critiques’, liées aux enjeux de souveraineté. Elle sera pilotée par ...

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