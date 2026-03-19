La CRE prépare le passage aux appels d’offres solaires avec stockage

La CRE franchit un cap. Dans une note publiée ce jour, le gendarme de l’énergie présente ses recommandations pour développer des appels d’offres solaires + stockage. « La note fera date », veut croire David Gréau, délégué général du syndicat professionnel du solaire Enerplan, ravi de sa publication. Lui et d’autres défendent depuis plusieurs mois déjà le soutien au stockage dans les appel d’offres EnR.

Les recommandations pour changer de modèle

Pour hybrider, la CRE recommande ...