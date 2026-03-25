Brookfield s’offre Boralex

Boralex annonce la conclusion prochaine de sa vente au fonds Brookfield, déjà propriétaire de Neoen, et à la Caisse des dépôts du Québec (La Caisse), déjà actionnaire du producteur-développeur EnR québécois, essentiellement éolien. Le montant évoqué dépasse ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

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