Brookfield s’offre Boralex

Par
GreenUnivers
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(Crédit : Boralex)

Boralex annonce la conclusion prochaine de sa vente au fonds Brookfield, déjà propriétaire de Neoen, et à la Caisse des dépôts du Québec (La Caisse), déjà actionnaire du producteur-développeur EnR québécois, essentiellement éolien. Le montant évoqué dépasse ...

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