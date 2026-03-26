Autoconsommation : les surplus de 100 000 contrats bientôt sans acheteur public

« Le sujet du rachat du surplus des installations en autoconsommation va monter en puissance. C’est un point de vigilance », indique le médiateur de l’énergie, Bernard Doroszczuk, lors d’un échange avec l’Association des journalistes de l’énergie mercredi 25 mars. Aujourd’hui, plus de 780 000 installations en autoconsommation individuelle bénéficient d’un contrat de rachat de l’électricité produite en surplus. Mais à partir de cette année, les ...

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