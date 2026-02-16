Autoconsommation : comment procède la Banque de la transition énergétique

Natasha Laporte
Lancée il y a quatre ans par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la Banque de la transition énergétique (BTE), basée à Lyon, est réputée pour son volontarisme dans l’autoconsommation solaire. Son directeur, Pierre-Henri Grenier, décortique les modèles de financement qu’elle utilise. 

Pierre-Henri Grenier, directeur de la Banque de la transition énergétique.

GreenUnivers : quel bilan dressez-vous en matière d’autoconsommation solaire depuis la création de la BTE ? 

Pierre-Henri Grenier : notre raison d’être est d’accompagner nos clients, qui sont surtout les PME, vers leur transition énergétique. Avec nos partenaires développeurs et installateurs locaux, nous avons financé en cinq ans 1035 projets de toitures solaires, ...

