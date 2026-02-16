Stockage : Mirova innove dans les pays baltes

Nouvelle incursion pour Mirova dans la région balte. La société de gestion tricolore annonce le lancement du « plus grand projet hybride solaire-stockage d’Estonie » par sa plateforme balte d’énergies renouvelables (BERP), une coentreprise avec le développeur estonien Evecon. Ce projet s’accompagne d’un financement de 85 M€ obtenu auprès de la banque Swedbank, de même que de la signature d’un contrat innovant baptisé « Flexibility & Power Puchase Agreement » (FPPA) ...

