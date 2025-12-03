Symbio se restructure et taille dans ses effectifs

(Crédit : Symbio FCell)

Une nouvelle page s’ouvre dans l’histoire de Symbio, spécialiste de la pile à combustible basé à Saint-Fons (Rhône). Le changement est à la mesure du choc provoqué par le retrait cet été de Stellantis du marché de la mobilité hydrogène. Le constructeur automobile était non seulement l’un de ses actionnaires, avec Forvia et Michelin, mais il devait aussi devenir son principal client. Sans ce débouché, Symbio est aujourd’hui contraint de ...