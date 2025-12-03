Après le plan social, les bâtiments de Photowatt sur le point d’être cédés à Das Solar

Exclusif – « EDF a joué super correctement, pas de souci ». Ce n’est pas tous les jours qu’un délégué syndical CGT félicite son employeur. Sabir Ramic, aux avant-postes pendant des années pour tenter de sauver l’entreprise Photowatt, apprécie la façon dont EDF a géré la fermeture de son usine de Bourgoin-Jallieu. Le fabricant isérois de panneaux solaires était filiale depuis 2011 de l’électricien national, venu à la rescousse d’une entreprise déjà en difficulté. Après l’échec il y a un an des négociations pour une reprise par Carbon Solar, Photowatt a ...

