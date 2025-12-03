L’Opecst souhaite que les EnR participent à l’équilibrage du réseau

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) a rendu aujourd’hui un rapport sur l’évolution du mix énergétique français et sur ses conséquences sur l’outil industriel et les réseaux. Co-rédigé par le député Joël Bruneau (Liot, Calvados) et le sénateur Patrick Chaize (LR, Ain), il constate que la mutation rapide du système électrique impose une adaptation technologique mais aussi réglementaire. Le rapport appelle à tirer toutes les conséquences du black-out ibérique du printemps dernier en revoyant notamment ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences