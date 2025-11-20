Enedis et RTE s’attaquent aux « raccordements fantômes »

@Romain Chicheportiche

C’est un chiffre assez méconnu, pourtant le taux d’utilisation réel du réseau électrique français est extravagant : 45% sur les réseaux de distribution, et 48% sur le réseau de transport d’électricité. Cela signifie que les puissances de raccordement souscrites mais non utilisées représentent plus de la moitié des capacités offertes par le réseau électrique du pays. C’est ce qu’on appelle dans le jargon des « raccordements fantômes ». Dans les couloirs des gestionnaires de réseau (RTE, Enedis et les Entreprises locales de distribution) le sujet n’est pas une nouveauté mais le dossier est revenu sur le haut de la pile et les occupe activement ces derniers mois. Grâce à une délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) publiée en décembre 2024, les GRT peuvent récupérer automatiquement les puissances non-utilisées par les consommateurs. Après quelques mois de concertation en début d’année avec les acteurs concernés, la mesure a commencé à être appliquée depuis le 1er d’août.

Récupérer des marges

Voilà des années qu’Enedis et RTE voulaient s’attaquer au sujet. Dans ...