Pour les renouvelables, la campagne des municipales a déjà commencé

Les élections municipales approchent, et avec elles, leurs campagnes électorales. Au Salon des maires à Paris, les développeurs énergétiques l’ont bien noté. Les projets amorcés ne connaissent pas de discontinuité particulière, mais pour les nouveaux projets, il en va différemment. « Depuis la fin de l’été, il y a ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte