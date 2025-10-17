BayWa r.e. fait de plus en plus souvent affaire avec les collectivités

Par
Jean-Philippe Pié
-
@Bay Wa r.e

Les investisseurs territoriaux deviennent de bons candidats à l’achat de parcs éoliens et solaires mis en vente par BayWa r.e. Sur les sept cessions programmées en France cette année par le développeur-exploitant, deux ont été conclues avec des sociétés d’économie mixte locales (Sem). Un parc éolien de 14,4 MW en construction dans les Côtes d’Armor a été acquis en mai par la Sem 3D Energies du syndicat d’énergie des Deux-Sèvres.

En juillet, la filiale du groupe allemand a vendu une centrale solaire de 5,6 MW en chantier dans l’Aude, non pas à une collectivité méridionale mais à ...

