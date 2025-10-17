“L’Europe et la France ont un boulevard devant eux” [Catherine MacGregor]

Le Club 2050Now avec Catherine MacGregor (au centre), avec à sa gauche Patrice Geoffron (Paris-Dauphine), Patricia Laurent (2050Now) et à sa droite Vincent Giret (2050Now) et Selma Mahfouz (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) – @ Aude Baron

Compte-rendu – Un avertissement sans frais, en tout cas pour le moment. Invitée du Club 2050Now* lundi 6 octobre à Paris, Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, a prévenu ...

