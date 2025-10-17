Eolien en mer : les débuts du NZIA en France préoccupent

Par
Jacopo Landi
-
(c) – Jacopo Landi

« Ça va faire monter les prix », prédit un développeur actif en France. L’heure approche pour une première application du Net Zero Industry Act (NZIA)européen à l’éolien en mer français et la filière n’est pas rassurée. Des nouvelles conditions doivent ...

