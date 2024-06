Jean-François Petit rejoint Boralex

Jean-François Petit

Spécialiste des énergies renouvelables depuis plus de 20 ans comme il l’indique sur sa page LinkedIn, Jean-François Petit est recruté par Boralex en tant que senior vice-president développement Europe. Il prendra ses fonctions mi-juin avec pour mission d’épauler Nicolas Wolff, directeur général pour l’Europe, pour stimuler la croissance du groupe canadien dans les EnR électriques et le stockage européens ; en premier lieu en France et au Royaume-Uni, de nouvelles géographies européennes n’étant pas exclues.

Ingénieur aéronautique, Jean-François Petit est passé par EDF Renouvelables mais aussi et surtout par ...