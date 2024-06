Des anciens de 3i créent Alba Infra Partners

@ NEoT Green Mobility

A la tête depuis 2013 du bureau de Paris de 3i, Stéphane Grandguillaume lance sa propre structure, baptisée Alba Infra Partners, en association avec d’autres anciens du fonds infrastructure britannique : John Cavill, Antoine Matton et Stéphane Duhr. La nouvelle société de gestion ne part pas de rien, puisqu’elle acquiert deux fonds européens gérés par 3i : EOPF, bouclé en 2018 à 456 M€, et BIIF de gabarit comparable et de plus de 15 ans d’âge, créé par Barclays Infrastructure Funds et repris il y a onze ans par 3i.

Ces deux véhicules investissent en fonds propres, EOPF étant surtout présent dans des infrastructures sociales, les autoroutes, les télécommunications et les réseaux. En revanche, la participation pour laquelle 3i est connu par le marché français des énergies renouvelables – ses 32,7% % au capital de Valorem ...