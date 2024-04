Stockage et intelligence artificielle redessinent les réseaux de chaleur

Réseau de chaleur et de froid Idex (© Romain Chicheportiche / Greenunivers)

Grenoble, laboratoire grandeur nature dans les réseaux de chaleur ? La métropole iséroise veut décarboner complètement son réseau, long de 180 km et aujourd’hui alimenté à 82% par des énergies renouvelables et de récupération. Elle vient pour cela de renouveler un partenariat de R&D avec le CEA, lui offrant au passage un terrain de jeu pour tester des solutions d’optimisation de la conception et l’exploitation des réseaux. Avec un enjeu clé : la flexibilité.

Les pointes de consommation

“Les réseaux de chaleur se caractérisent par ...