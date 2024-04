JPEE fait affaire avec la Société Générale

JPEE continue à commercialiser par lots la production de sa centrale photovoltaïque de 55 MW à Arpheuilles dans le Cher. Après une première transaction avec Orano annoncée en janvier et pour 14 MW, en construction, une seconde est conclue avec une autre contrepartie a priori solide, la Société Générale. Pour la même puissance, soit une production de 16,7 GWh annuels; et aussi sur 20 ans, les travaux devant commencer dans quelques semaines.

Aucune précision sur les conditions tarifaires n’est rendue publique. Interrogé sur l’effet des prix de marché bas, pour les courtes échéances en tout cas, Quentin Suzanne, gestionnaire des contrats chez JPEE précise qu’un préaccord avec la Société Générale a été passé il y a plusieurs mois.

Arbitrages à venir

Sur le terrain, le projet consiste en l’exploitation par JPEE de 14,2 hectares en pâture avec bergerie et élevage ovin. Deux autres tranches sont prévues et même déjà en construction. Mais à la différence de la première partie de la centrale, elles ne sont pas localisées dans une zone humide non éligible au cahier des charges de la Commission de régulation de l’énergie. Leur modèle d’affaires n’est pas encore arbitré entre CPPA ou tarif d’achat issu d’une session d’appel d’offres public. D’autres transactions sont à l’étude ailleurs, indique Quentin Suzanne dont une pour valoriser la production d’une centrale non éligible aux critères des appels d’offres des pouvoirs publics.

Le développeur éolien et photovoltaïque normand conclut de la sorte son quatrième contrat de fourniture d’électricité de long terme, tous les accords n’étant pas rendus publics. Cette société familiale employant 155 personnes dispose d’une capacité en service d’environ 450 MW générés par 16 parcs éoliens et 64 centrales solaires et anime sept agences régionales. JPEE a réalisé un chiffre d’affaires de 77 M€ en 2023, proche de celui de 2022 du fait des prix de l’électricité et de mises en service en fin d’exercice.