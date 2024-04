Bercy veut simplifier l’exploration du sous-sol

Plein gaz pour les permis de recherche ? Ce vendredi 12 avril, depuis la Seine-Saint-Denis, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et de Finances, annonce des mesures de simplification du Code minier pour faciliter les recherches et l’exploitation de certaines ressources et “renforcer la sécurité d’approvisionnement française”. Celles-ci seront présentées dans la Loi de simplification prévue dans quelques semaines.

Crédits : Franco Ricci, Adobe Stock

Etant donné l’objectif de produire 6 TWh en 2030 avec la géothermie profonde, soit une augmentation des capacités de 40% et 10 TWh ...