W Platform lève 2 M€ pour développer la captation de CO2

Le CO2 se récupère et s’embouteille. W Platform, entreprise fondée en 2021 par Matthieu Planté et Jean-Philippe Ricard, est spécialisée dans la récupération, l’analyse et la valorisation des effluents gazeux comme le CO2. La start-up vient de lever 2 M€ auprès de Demeter Investment Managers. La société bordelaise au chiffre d’affaires proche ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte