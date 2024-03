Stockage de CO2 : Swen Capital investit 25 M€ dans Novocarbo

Swen Capital Partners mise sur la capture du CO2 et plus précisément sur Novocarbo, une entreprise allemande qui exploite des “parcs d’élimination de carbone”. Via le fonds Swift II, dédié aux gaz renouvelables et à la décarbonation, la société de gestion apporte 25 M€ à ce producteur de biochar et de chaleur. Si ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte