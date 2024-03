Rénovation énergétique : crise de confiance chez les Français

(Crédit : Pexels / Rene Asmussen)

Le rendez-vous est inscrit à l’agenda de Christophe Béchu et l’enjeu est de taille. Le ministre de la Transition écologique recevra le 8 mars la Capeb* et la Fédération française du bâtiment (FFB) pour simplifier le cadre de la rénovation énergétique et en particulier les dispositifs d’aides. Avec un défi majeur : restaurer la confiance des Français.

Une majorité de Français inquiets

Le début d’année confirme les ...