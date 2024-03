Réforme de MaPrimeRénov : entre bon sens et vigilance

(Crédit : Pexels / Andrea Piacquadio)

La réunion était attendue. Finalement, le gouvernement a bel et bien lâché du lest sur la rénovation énergétique. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et le ministre délégué au Logement, Guillaume Kasbarian, ont reçu le 8 mars la Fédération française du bâtiment (FFB) et la Capeb*. “A cette occasion, les ministres ont fait des annonces, dont l’objectif est de ...