Les EnR pour les nuls, c’est fini [Time to Change]

@Jacopo Landi

La difficulté stimule, parfois. Dans les énergies renouvelables (EnR), les taux d’intérêt et les modèles d’affaires plus compliqués seraient même « une bonne nouvelle ». Participante à une table-ronde sur les EnR organisée lors du 3e forum Time to Change à Deauville le 26 mars, Béatrice Arbona, responsable de la dette infrastructures chez LBP AM estime que des modèles d’affaires plus complexes, loin des tarifs d’achat et des subventions, apportent un bonus de structuration et réduisent le risque réglementaire : « une dette senior ...