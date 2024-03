Engie confirme ses objectifs dans les EnR, exclut les SMR

Le projet d’hydrogène Yuri en Australie @Engie

« Nous ne changeons pas. Nos objectifs dans les énergies renouvelables sont toujours de 80 GW en 2030 dont 50 GW en 2025 pour 41 GW aujourd’hui », a assuré ce matin Catherine MacGregor lors d’une rencontre organisée par l’Association des journalistes de l’énergie. La directrice générale d’Engie répond aux interrogations consécutives au revirement de compagnies pétrolières et gazières comme BP et Shell et aux prises de positions lors de la Ceraweek, ce congrès des énergéticiens tenu à Houston cette semaine ; « nous devrions laisser de côté le fantasme de la fin du pétrole et du gaz” y a notamment déclaré Amin Nasser, président d’Aramco.

Oil & gas versus utilities

« La tonalité de la Ceraweek était bien différente de celle de la Cop 28 », observe Catherine MacGregor. Ce qu’elle explique par les attentes de rentabilité de l’industrie oil & gas extractive, c’est-à-dire des retours sur investissement de 15 à 20% introuvables dans les énergies renouvelables (EnR). « Les utilities comme Engie qui ne produisent ni pétrole ni gaz n’ont pas ce problème. Les rentabilités attendues dans les EnR ne sont pas en dilution par rapport à celles obtenues dans nos autres activités », assure-t-elle. Engie va continuer à flécher l’essentiel de ses moyens financiers dans les EnR. De fait, Ocean Winds, une co-entreprise avec EDPR vient de reprendre les parts de Shell dans le gros projet éolien en mer SouthCoast Wind Energy aux Etats-Unis.

Le changement est plutôt à chercher dans l’hydrogène décarboné. L’énergéticien vient de décaler sa cible de 4 GW en exploitation vers 2035, au lieu de 2030. La demande industrielle, par exemple chez les aciéristes, va mettre du temps à émerger et passera d’abord par le gaz naturel. La réglementation européenne semble compliquée voire contradictoire avec celle d’autres régions du monde : “les Etats-Unis ont beaucoup d’allant sur l’hydrogène bleu* » fait remarquer la dirigeante. Engie étudie deux projets de 100 MW chacun outre Atlantique, fait de même au Chili et construit un premier électrolyseur de 10 MW en Australie pour fournir de l’ammoniac.

Nucléaire hors sujet

Prudent dans l’hydrogène bas carbone, Engie l’est encore plus dans l’électricité nucléaire. Mises à part ses centrales prolongées en Belgique, pas question d’étudier des projets ailleurs et pas non plus dans la gamme des small modular reactors (SMR). Lesquels semblent peut-être moins risqués mais généreront “des actifs toxiques. Leurs déchets nucléaires seront plus distribués et devront être transportés. Nous avons beaucoup à faire ailleurs”, formule Catherine MacGregor. Cela dit, Tractebel, filiale d’Engie en Belgique est quand même impliquée et ambitieuse dans les petits réacteurs et compte rejoindre l’alliance industrielle ébauchée par la Commission européenne pour cette technologie. Ces services d’ingénierie restent néanmoins marginaux dans la stratégie d’Engie.

*Hydrogène d’origine fossile avec capture de CO2