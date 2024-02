Hydrogène : l’Allemagne confirme ses ambitions d’importation

©Marcus Millo via Canva.com

“Travailler plus étroitement ensemble sur la production d’hydrogène vert.” Tel est l’objet d’un groupe de travail créé entre l’Allemagne et l’Algérie à l’occasion d’une rencontre entre Robert Habeck, ministre fédéral allemand de l’Économie et de la Protection du climat, et son homologue algérien, Mohamed Arkab, ministre algérien de l’énergie et des mines. Notamment pour étudier le projet d’infrastructure H2 entre les deux pays. Dans le même temps, le gouvernement allemand aurait validé une nouvelle et massive enveloppe pour ...