A peine réformée, MaPrimeRénov’ déjà revue pour être corrigée

La nouvelle mouture vient à peine d’entrer en application mais, déjà, l’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’ va être remodelée. Interpellé par un secteur du bâtiment en pleine crise, le gouvernement a réagi ce 15 février. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et le ministre délégué chargé du Logement, Guillaume Kasbarian, ont rencontré la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et la Fédération française du bâtiment (FFB). Après cette réunion, le gouvernement a annoncé sa volonté de simplifier le “parcours de rénovation des logements”, et notamment MaPrimeRénov’.

“Lever les restrictions de financement”

Trois axes de travail ont été défini. D’abord, la remise en cause de l’obligation de recourir à une entité agréée Mon Accompagnateur Rénov’. Le gouvernement évoque dans un communiqué vouloir restreindre cette obligation “aux subventions les plus élevées”. Peut-être cela se traduira-t-il par des critères dépendant du niveau de revenus ou de la disponibilité sur le territoire de professionnels effectivement agréés, comme l’ont réclamé des acteurs du secteur. Il faut dire, en tout cas, que le nombre d’accompagnateurs est notoirement insuffisant pour répondre aux obligations. “Il y a un phénomène d’engorgement. Aujourd’hui, les travaux ne s’engagent pas car il n’y a pas assez de Mon Accompagnateur Rénov”, confirme à GreenUnivers une spécialiste de la rénovation énergétique pour qui cette mesure, quoique regrettable, est “une décision de raison”.

Deuxième axe de travail : la simplification des modalités d’obtention du label “reconnu garant de l’environnement” (RGE), en particulier pour les PME. Enfin, troisième axe : “lever les restrictions de financement concernant les gestes de rénovations simples et efficaces”. Interrogé pour savoir si ce volet financement ne concernerait que MaPrimeRénov’, le ministère de la Transition écologique donne rendez-vous dans 15 jours. C’est à cette échéance que les propositions de la filière sont attendues et que le gouvernement promet, en réponse, de présenter le détail de ses décisions.

Lever au plus vite les freins

Mais pour le moins, cet axe “financement” devrait se traduire par un assouplissement des modalités d’accès au volet “décarbonation” de MaPrimeRénov’, c’est-à-dire au parcours de travaux par gestes. Concrètement, le changement du mode de chauffage ne devrait plus être obligatoire pour bénéficier d’une aide. Ce qui permettrait, par exemple, de réaliser uniquement des travaux d’isolation.

“Les Français et les artisans ne doivent pas être confrontés à des lourdeurs administratives qui les empêchent de rénover leurs logements”, a justifié auprès de la presse Christophe Béchu. A propos de l’ambition affichée de privilégier les rénovations d’ampleur, le ministre indique maintenir cette priorité tout en cherchant “le bon équilibre pour ne pas que cela dissuade des gestes simples et efficaces”. Rien n’indique, en tout cas à ce stade, que cette ambition soit remise en cause.

En réaction, la FFB a pris acte de “la volonté du gouvernement d’assouplir les conditions d’accès aux aides” et présentera formellement ses propositions d’ici la fin février. “Les intentions sont là, avec un calendrier resserré d’annonces concrètes attendu sous quinze jours”, salue Olivier Salleron, son président. De son côté, la Capeb accueille aussi avec “satisfaction” la volonté d’aboutir rapidement à des arbitrages : “il s’agit de dénouer au plus vite les freins à l’activité des entreprises artisanales du bâtiment et d’inverser la tendance baissière de la rénovation énergétique que les derniers chiffres de l’Anah ont confirmée.”