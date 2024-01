L’énergie de retour à Bercy : entre “au secours” et “bravo”

Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique © Fred Romero, Flick

La transition énergétique n’est plus animée par un ministère de plein exercice, elle est rattachée au ministère de l’Economie et des Finances. Agnès Pannier-Runacher devrait quant à elle migrer vers la Santé en tant que ministre déléguée. Après la présentation hier soir de l’équipe de tête et d’un premier schéma du nouveau gouvernement, la surprise est générale chez les acteurs de la transition énergétique.

Jules Nyssen, président du syndicat des énergies renouvelables (Ser), est “sidéré et atterré”, surtout “inquiet d’un aveuglement sur l’enjeu énergétique”. En revanche, Pierre de Montlivault, président de la Fedene, une fédération en pointe sur la chaleur renouvelable, se montre positif en voyant les avantages pratiques : l’énergie à Bercy “peut ...